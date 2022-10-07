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Удастся ли избежать больших войн и применения ядерного оружия? Анонс политического ток-шоу на СТВ

07 октября 2022 10:25
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Надежда Сасс, СТВ:
Новые системы международных отношений всегда формировались по итогам больших войн. Удастся ли этого избежать?

Удастся ли избежать больших войн и применения ядерного оружия? Анонс политического ток-шоу на СТВ-1

Мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО.

Удастся ли избежать больших войн и применения ядерного оружия? Анонс политического ток-шоу на СТВ-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Штаты хотят убрать с международной арены Россию и ее союзников.

Удастся ли избежать больших войн и применения ядерного оружия? Анонс политического ток-шоу на СТВ-7

Вероятность применения тактического ядерного оружия в этом конфликте будет выше 80 % в течение наступающей зимы.

Удастся ли избежать больших войн и применения ядерного оружия? Анонс политического ток-шоу на СТВ-10

Сделать так, чтобы этот ядерный джин ни в коем случае не вырвался из бутылки.

Удастся ли избежать больших войн и применения ядерного оружия? Анонс политического ток-шоу на СТВ-13

Андрей Савиных, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Я полностью исключаю возможность применения Россией тактического ядерного оружия.

Удастся ли избежать больших войн и применения ядерного оружия? Анонс политического ток-шоу на СТВ-16

«Сасс уполномочен заявить» на телеканале СТВ. Смотрите в воскресенье, 9 октября, в 21:00.

# Международная политика # Надежда Сасс # Александр Лукашенко # Андрей Савиных # Фотофакт

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