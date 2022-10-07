Удастся ли избежать больших войн и применения ядерного оружия? Анонс политического ток-шоу на СТВ

Надежда Сасс, СТВ:
Новые системы международных отношений всегда формировались по итогам больших войн. Удастся ли этого избежать?
Надежда Сасс, СТВ:
Новые системы международных отношений всегда формировались по итогам больших войн. Удастся ли этого избежать?
Мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Штаты хотят убрать с международной арены Россию и ее союзников.
Вероятность применения тактического ядерного оружия в этом конфликте будет выше 80 % в течение наступающей зимы.
Сделать так, чтобы этот ядерный джин ни в коем случае не вырвался из бутылки.
Андрей Савиных, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Я полностью исключаю возможность применения Россией тактического ядерного оружия.
«Сасс уполномочен заявить» на телеканале СТВ. Смотрите в воскресенье, 9 октября, в 21:00.