Удастся ли избежать больших войн и применения ядерного оружия? Анонс политического ток-шоу на СТВ

Надежда Сасс, СТВ:

Новые системы международных отношений всегда формировались по итогам больших войн. Удастся ли этого избежать?

Мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Штаты хотят убрать с международной арены Россию и ее союзников.

Вероятность применения тактического ядерного оружия в этом конфликте будет выше 80 % в течение наступающей зимы.

Сделать так, чтобы этот ядерный джин ни в коем случае не вырвался из бутылки.

Андрей Савиных, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Я полностью исключаю возможность применения Россией тактического ядерного оружия.