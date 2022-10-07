Количество сокращений в США выросло более чем на 67%

Новости США. В США выросло число людей, обратившихся за пособием по безработице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За неделю подано 219 тысяч заявлений, что намного выше прогнозов экономистов. Это является красноречивым показателем ситуации на рынке труда.

Согласно отчету, опубликованного глобальной фирмой по трудоустройству, количество сокращений за год выросло более чем на 67,5 %. И работодатели не горят желанием нанимать новых сотрудников или расширять штат. Количество вакансий на рынке труда упало до самого низкого уровня за последние 11 лет.