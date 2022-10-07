Прямой эфир

Количество сокращений в США выросло более чем на 67%

07 октября 2022 10:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. В США выросло число людей, обратившихся за пособием по безработице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За неделю подано 219 тысяч заявлений, что намного выше прогнозов экономистов. Это является красноречивым показателем ситуации на рынке труда.  

Количество сокращений в США выросло более чем на 67%-1

Согласно отчету, опубликованного глобальной фирмой по трудоустройству, количество сокращений за год выросло более чем на 67,5 %. И работодатели не горят желанием нанимать новых сотрудников или расширять штат. Количество вакансий на рынке труда упало до самого низкого уровня за последние 11 лет.  

# Безработица # Новости США # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Южная Корея и США начали новый этап морских учений в Японском море
07 октября 2022 10:20

Южная Корея и США начали новый этап морских учений в Японском море

В Джакарте стена школы обрушилась на учеников
07 октября 2022 07:56

В Джакарте стена школы обрушилась на учеников

ДТП с туравтобусом в Доминикане: два человека погибли, 48 получили травмы
07 октября 2022 07:54

ДТП с туравтобусом в Доминикане: два человека погибли, 48 получили травмы