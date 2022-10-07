В Джакарте стена школы обрушилась на учеников

Трое учеников погибли при наводнении в столице Индонезии Джакарте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На детей обрушилась стена школы, не выдержав напора хлынувшей на улицы воды.

Разлив рек происходит в стране постоянно, особенно в осенний сезон дождей. Но редко приводит к таким трагедиям. Местные власти распорядились провести тщательное расследование ЧП.

От наводнений страдает и Венесуэла. Но там, к счастью, обошлось без жертв. Вода залила несколько городов на севере страны. Затопленными оказались магазины, кафе и первые этажи домов. Чтобы передвигаться по городу, некоторые местные жители пересели со своих авто на лодки.