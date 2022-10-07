Южная Корея и США начали новый этап морских учений в Японском море

Южная Корея и США начали новый этап совместных морских учений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для участия в них привлекли крупнейший американский Рональд Рейган. В Сеуле не скрывают, что их проведение стало ответом на ракетные запуски КНДР, которые та совершила на этой неделе.
И цель этих маневров – отработать совместные действия в случае любых провокаций со стороны Северной Кореи. В свою очередь в МИД КНДР заявили, что Пхеньян примет необходимые меры по обеспечению своей безопасности из-за действий США и их союзников в районе Корейского полуострова.
КНДР произвела шестой за месяц пуск баллистических ракет.