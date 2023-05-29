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Учёные выяснили, как животные в зоопарке относятся к людям. Далеко не все радуются посетителям

29 мая 2023 09:26
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Новости Великобритании. Необычное исследование провели британские ученые. Они решили выяснить, взаимный ли интерес людей и животных в зоопарке, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ведь посетители рассматривают подопечных, иногда даже кормят их, машут им.  

А как животные чувствуют себя в этот момент? Задались вопросом специалисты. Так, проанализировав поведение более 250 видов животных, исследователи пришли к выводу: чуть больше 50 % подопечных зоопарков не реагируют на людей, порядка 20 % посетителям не рады.  

Учёные выяснили, как животные в зоопарке относятся к людям. Далеко не все радуются посетителям-1

Энди Холл, представитель Ассоциации зоопарков: 
Благополучие животных – главный приоритет для всех хороших зоопарков. Используя эту новейшую информацию, мы можем создавать правильные условия для животных.  

Учёные выяснили, как животные в зоопарке относятся к людям. Далеко не все радуются посетителям-4

Больше всего посетителям радуются слоны. Они становятся активнее. Также хорошо воспринимают гостей зоопарка и пингвины. А вот ежи, сумчатые и земноводные в людях видят угрозу, а потому прячутся.  

# Зоопарк # Марина Кишкурно # Новости Великобритании # Фотофакт

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