Учёные выяснили, как животные в зоопарке относятся к людям. Далеко не все радуются посетителям

Новости Великобритании. Необычное исследование провели британские ученые. Они решили выяснить, взаимный ли интерес людей и животных в зоопарке, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ведь посетители рассматривают подопечных, иногда даже кормят их, машут им.

А как животные чувствуют себя в этот момент? Задались вопросом специалисты. Так, проанализировав поведение более 250 видов животных, исследователи пришли к выводу: чуть больше 50 % подопечных зоопарков не реагируют на людей, порядка 20 % посетителям не рады.