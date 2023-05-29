«Когда людям плохо, мы приносим радость». День клоуна отметили в Перу

Новости Перу. День клоуна отметили в Перу, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Улицы Лимы заполнили десятки артистов. Зрителей развлекали песнями, танцами, театральными постановками и, конечно, фокусами. Веселым маршем сотрудники цирков прошли по главным улицам столицы. Так что оказаться в стороне было практически невозможно. Да и люди стремились как можно скорее окунуться в атмосферу праздника.

Пол Салазар, клоун:

Когда людям плохо, когда им грустно, мы приносим радость. Когда настроение напряженное, когда-то что-то не так, когда не хватает денег, мы дарим улыбки. Так-то клоуны – это целая культура.