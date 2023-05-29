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«Когда людям плохо, мы приносим радость». День клоуна отметили в Перу

29 мая 2023 09:17
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Новости Перу. День клоуна отметили в Перу, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Улицы Лимы заполнили десятки артистов. Зрителей развлекали песнями, танцами, театральными постановками и, конечно, фокусами. Веселым маршем сотрудники цирков прошли по главным улицам столицы. Так что оказаться в стороне было практически невозможно. Да и люди стремились как можно скорее окунуться в атмосферу праздника.  

«Когда людям плохо, мы приносим радость». День клоуна отметили в Перу-1

Пол Салазар, клоун:  
Когда людям плохо, когда им грустно, мы приносим радость. Когда настроение напряженное, когда-то что-то не так, когда не хватает денег, мы дарим улыбки. Так-то клоуны это целая культура.  

«Когда людям плохо, мы приносим радость». День клоуна отметили в Перу-4

Отдельное внимание артисты уделили костюмам. По словам клоунов, они несут радость в мир, а потому одежда должна излучать позитив и дарить хорошее настроение. Быть смешными эти люди совсем не боятся. Наоборот, стремятся к этому, ведь улыбки зрителей – лучшая награда, признаются клоуны.  

# Праздники # Марина Кишкурно # Фотофакт

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