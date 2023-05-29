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Активисты вышли на улицы Лос-Анджелеса в знак солидарности с бастующими писателями

29 мая 2023 09:24
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Новости США. В стране – очередная демонстрация. Активисты вышли на улицы в знак солидарности с бастующими писателями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Активисты вышли на улицы Лос-Анджелеса в знак солидарности с бастующими писателями-1

В Лос-Анджелесе собрались десятки тысяч человек. И объединила их не только демонстрация, но и трудовые соглашения, которые заканчиваются у протестующих уже в 2023 году. Станут ли компании продлевать договоренности – главный вопрос для участников шествия. Активисты опасаются, что их постигнет та же учесть, что и гильдию писателей Америки. Она приостановила работу после того, как не смогла достичь соглашения о повышении зарплаты с голливудскими студиями. В результате писатели и сценаристы остались без работы.  

# Акции протеста # Новости США # Фотофакт

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