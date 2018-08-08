Прямой эфир

Учёные рассказали о влиянии зеркала на человека

08 августа 2018 08:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Американские исследователи пришли к выводу, что смотреться в зеркало полезно.  

Как сообщает Planet Today, один из учёных Барнард-колледжа при Колумбийском университете рассказал в статье о том, что зеркало улучшает психологическое благополучие.  

Дети начинают узнавать своё отражение примерно в полтора года. До этого ребёнок считает, что в зеркале находится кто-то другой. Чтобы иметь о себе представление, человеку необходимо взаимодействовать с другими людьми, а также видеть своё отражение.  

Ученые: собаки способны сопереживать человеку  

Предполагается, что на то, каким человек видит себя в зеркале, влияет его настроение и самочувствие. Зеркало помогает человеку корректнее оценивать себя, способствует социализации.  

Когда в ходе эксперимента добровольцы отказывались от использования зеркал на срок от нескольких дней до шести лет, у них постепенно пропадало желание общаться. В некоторых случаях участники эксперимента начинали избегать людей.  

Ученые: счастье оказывает влияние на продолжительность жизни  

Исследователи пришли к выводу, что отражение помогает человеку регулировать эмоции и синхронизировать их с окружением. Зеркала имитируют личный контакт с другими и дают представление о том, каким человека видят другие.  

# Ученые

Другие новости рубрики

Все новости
8 августа в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности
08 августа 2018 07:36

8 августа в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

Более 1000 человек в Японии попали в больницы из-за сильной жары
08 августа 2018 07:32

Более 1000 человек в Японии попали в больницы из-за сильной жары

В Германии осудили супругов, которые продавали своего сына в сексуальное рабство
07 августа 2018 17:55

В Германии осудили супругов, которые продавали своего сына в сексуальное рабство