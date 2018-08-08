Учёные рассказали о влиянии зеркала на человека

Новости США. Американские исследователи пришли к выводу, что смотреться в зеркало полезно.

Как сообщает Planet Today, один из учёных Барнард-колледжа при Колумбийском университете рассказал в статье о том, что зеркало улучшает психологическое благополучие.

Дети начинают узнавать своё отражение примерно в полтора года. До этого ребёнок считает, что в зеркале находится кто-то другой. Чтобы иметь о себе представление, человеку необходимо взаимодействовать с другими людьми, а также видеть своё отражение.

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Предполагается, что на то, каким человек видит себя в зеркале, влияет его настроение и самочувствие. Зеркало помогает человеку корректнее оценивать себя, способствует социализации.

Когда в ходе эксперимента добровольцы отказывались от использования зеркал на срок от нескольких дней до шести лет, у них постепенно пропадало желание общаться. В некоторых случаях участники эксперимента начинали избегать людей.

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Исследователи пришли к выводу, что отражение помогает человеку регулировать эмоции и синхронизировать их с окружением. Зеркала имитируют личный контакт с другими и дают представление о том, каким человека видят другие.