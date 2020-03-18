Учёные: организм борется с коронавирусом почти так же, как с обычным гриппом

Новости мира. Человеческий организм борется с коронавирусом практически так же, как с обычным гриппом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К такому выводы пришли австралийские ученые.

Полученные в ходе исследования данные свидетельствуют о том, что иммунная система человека может эффективно противостоять новому вирусу.

Тем временем, в Китае нашли эффективный препарат для борьбы с заболеванием, а в американском Сиэтле начали испытывать вакцину на людях.

Состояние больных улучшается за 4 дня. В Китае нашли лекарство, эффективное в борьбе с коронавирусом

Полностью выздоровела после заражения 103-летняя жительница Ирана. Она стала вторым старейшим человеком на планете, вылечившимся от COVID-19. Первым был долгожитель из Китая.