Прямой эфир

Учёные: организм борется с коронавирусом почти так же, как с обычным гриппом

18 марта 2020 13:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости мира. Человеческий организм борется с коронавирусом практически так же, как с обычным гриппом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К такому выводы пришли австралийские ученые.

Первые случаи заражения коронавирусом выявлены в Черногории и Кыргызстане

Учёные: организм борется с коронавирусом почти так же, как с обычным гриппом-1

Полученные в ходе исследования данные свидетельствуют о том, что иммунная система человека может эффективно противостоять новому вирусу.

Тем временем, в Китае нашли эффективный препарат для борьбы с заболеванием, а в американском Сиэтле начали испытывать вакцину на людях.

Состояние больных улучшается за 4 дня. В Китае нашли лекарство, эффективное в борьбе с коронавирусом

Полностью выздоровела после заражения 103-летняя жительница Ирана. Она стала вторым старейшим человеком на планете, вылечившимся от COVID-19. Первым был долгожитель из Китая.

Учёные: организм борется с коронавирусом почти так же, как с обычным гриппом-4

Учёные: организм борется с коронавирусом почти так же, как с обычным гриппом-6

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Состояние больных улучшается за 4 дня. В Китае нашли лекарство, эффективное в борьбе с коронавирусом
18 марта 2020 12:37

Состояние больных улучшается за 4 дня. В Китае нашли лекарство, эффективное в борьбе с коронавирусом

30 тысяч евро штрафа или тюремный срок. Во Франции будут наказывать за тюнинг электробайков
18 марта 2020 12:22

30 тысяч евро штрафа или тюремный срок. Во Франции будут наказывать за тюнинг электробайков

Предвыборная гонка в США. Джо Байден победил на праймериз сразу в нескольких штатах
18 марта 2020 12:00

Предвыборная гонка в США. Джо Байден победил на праймериз сразу в нескольких штатах