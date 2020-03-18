Первые случаи заражения коронавирусом выявлены в Черногории и Кыргызстане

Новости мира. За последние сутки в мире выздоровели 3162 человека, заразившихся коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего инфицированных свыше 11,5 тысяч.

Первые случаи заражения выявили в Кыргызстане. Известно, что все трое заболевших ранее совершили паломничество в Саудовскую Аравию.

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Зафиксирован также первый случай заболевания в американском штате Западная Вирджиния.