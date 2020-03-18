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Состояние больных улучшается за 4 дня. В Китае нашли лекарство, эффективное в борьбе с коронавирусом

18 марта 2020 12:37
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Новости мира. Мировое сообщество продолжает следить за ситуацией с коронавирусом. За последние сутки в мире выздоровели 3162 человека, заразившихся COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего инфицированных – свыше 11,5 тысяч.

Первые случаи заражения коронавирусом выявлены в Черногории и Кыргызстане

Состояние больных улучшается за 4 дня. В Китае нашли лекарство, эффективное в борьбе с коронавирусом-1

Специалисты всего мира ищут лекарство от COVID-19. В американском Сиэтле начали испытывать вакцину на людях, а в Китае нашли эффективное лекарство для борьбы с заболеванием. У употреблявших препарат пациентов тест на коронавирус показал отрицательный результат уже через 4 дня после начала лечения. Исследования продолжаются.

Состояние больных улучшается за 4 дня. В Китае нашли лекарство, эффективное в борьбе с коронавирусом-4

Напомним, в связи с пандемией жителям многих стран запрещено без веский оснований выходить на улицу. В городах непривычно пусто. Тем не менее карантин, как оказалось, благоприятно влияет на природу.

К примеру, в Венеции из-за отсутствия людей вода в каналах стала значительно чище. Теперь здесь можно увидеть мелких рыб, уток и лебедей (подробнее здесь).

# Коронавирус # Фотофакт

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