Состояние больных улучшается за 4 дня. В Китае нашли лекарство, эффективное в борьбе с коронавирусом

Новости мира. Мировое сообщество продолжает следить за ситуацией с коронавирусом. За последние сутки в мире выздоровели 3162 человека, заразившихся COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего инфицированных – свыше 11,5 тысяч. Первые случаи заражения коронавирусом выявлены в Черногории и Кыргызстане

Специалисты всего мира ищут лекарство от COVID-19. В американском Сиэтле начали испытывать вакцину на людях, а в Китае нашли эффективное лекарство для борьбы с заболеванием. У употреблявших препарат пациентов тест на коронавирус показал отрицательный результат уже через 4 дня после начала лечения. Исследования продолжаются.