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30 тысяч евро штрафа или тюремный срок. Во Франции будут наказывать за тюнинг электробайков

18 марта 2020 12:22
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Новости Франции. За модернизацию электрических велосипедов – крупный штраф. Правительство Франции решило бороться с владельцами электробайков, по вине которых все чаще происходят дорожно-транспортные происшествия.

30 тысяч евро штрафа или тюремный срок. Во Франции будут наказывать за тюнинг электробайков-1

После внесения правок велосипедисты, которые превысят допустимую скорость (а это 25 км/час), будут вынуждены заплатить штраф в размере 30 тысяч евро. Кроме того, нарушителей могут лишить водительских прав на 3 года или даже посадить в тюрьму. Под ответственность попадут также производители и продавцы тюнингового оборудования.

30 тысяч евро штрафа или тюремный срок. Во Франции будут наказывать за тюнинг электробайков-4

# Велосипед # Фотофакт

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