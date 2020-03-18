30 тысяч евро штрафа или тюремный срок. Во Франции будут наказывать за тюнинг электробайков

Новости Франции. За модернизацию электрических велосипедов – крупный штраф. Правительство Франции решило бороться с владельцами электробайков, по вине которых все чаще происходят дорожно-транспортные происшествия.

После внесения правок велосипедисты, которые превысят допустимую скорость (а это 25 км/час), будут вынуждены заплатить штраф в размере 30 тысяч евро. Кроме того, нарушителей могут лишить водительских прав на 3 года или даже посадить в тюрьму. Под ответственность попадут также производители и продавцы тюнингового оборудования.