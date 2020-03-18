Предвыборная гонка в США. Джо Байден победил на праймериз сразу в нескольких штатах

Новости США. Политическая гонка в США продолжается: стали известны результаты первичных выборов (или так называемых праймериз) сразу в нескольких штатах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, на этом этапе кандидаты борются за право представлять свою партию на президентских выборах, которые состоятся 3 ноября. Уверенную победу от Демократической партии одерживает бывший вице-президент США Джо Байден.

Победителями праймериз в Нью-Гэмпшире стали Берни Сандерс и Дональд Трамп

По данным местных телеканалов, политик получил около 60 % голосов избирателей. Его основным соперником остается сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс.

К слову, из-за коронавируса в некоторых штатах этап праймериз решили перенести.