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Предвыборная гонка в США. Джо Байден победил на праймериз сразу в нескольких штатах

18 марта 2020 12:00
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Новости США. Политическая гонка в США продолжается: стали известны результаты первичных выборов (или так называемых праймериз) сразу в нескольких штатах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предвыборная гонка в США. Джо Байден победил на праймериз сразу в нескольких штатах -1

Предвыборная гонка в США. Джо Байден победил на праймериз сразу в нескольких штатах -3

Напомним, на этом этапе кандидаты борются за право представлять свою партию на президентских выборах, которые состоятся 3 ноября. Уверенную победу от Демократической партии одерживает бывший вице-президент США Джо Байден.

Победителями праймериз в Нью-Гэмпшире стали Берни Сандерс и Дональд Трамп

По данным местных телеканалов, политик получил около 60 % голосов избирателей. Его основным соперником остается сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс.

К слову, из-за коронавируса в некоторых штатах этап праймериз решили перенести.

Предвыборная гонка в США. Джо Байден победил на праймериз сразу в нескольких штатах -6

# Международная политика # Джо Байден # Берни Сандерс # Фотофакт

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