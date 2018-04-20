Ему было 28 лет. Умер известный шведский диджей Avicii

Новости Швеции. Не стало одного из самых известных диджеев мира. Avicii было 28 лет.

Представители музыканта сообщили, что молодого человека нашли мертвым в Маскате, столице Омана. Причина смерти не называется.

Как рассказала шведскому телевидению пресс-секретарь музыканта Эбба Линдквист, «его нашли мертвым в пятницу, во второй половине дня по местному времени».

По информации американских изданий, Тим Берглинг на протяжении нескольких лет страдал от острого панкреатита.

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Avicii начинал с ремиксов. Ему было 20, когда он стал известным на весь мир. А популярность принесли синглы «My Feelings for You», «Seek Bromance», «Blessed» и «Levels».

В 2013 году журнал Forbes назвал его одним из самых высокооплачиваемых диджеев. В том же году вышел дебютный альбом Avicii‍. В него вошла ставшая хитом композиция «Wake me up».

В 2016 году Avicii заявил, что приостанавливает выступления из-за проблем со здоровьем.