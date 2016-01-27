Советы, как укрепить кровеносные сосуды

Порой мы сами не понимаем, откуда у нас появляются те, или иные недомогания. Например, частые головокружения, усталость ног, шум в ушах, быстрая утомляемость. Да и ещё с десяток схожих проблем. Врачи считают всему виной – слабые кровеносные сосуды. Волшебные таблетки от этого пока не придумали, поэтому попытаемся помочь себе сами, соблюдая несколько правил.

При неактивном образе жизни удивляться слабости сосудов смысла нет. Если вы всерьёз решили взяться за своё здоровье, – займитесь спортом. Купите абонемент в бассейн. Это один из самых простых способов в любое время года получить хорошую порцию бодрости и вернуть телу тонус.

Не менее полезна баня. Она поможет снять стресс, расслабиться, а главное – очистить организм и повысить уровень вашего здоровья.

Забудьте о привычке проводить выходные лёжа на диване. Сходите в кино, театр, просто прогуляйтесь на свежем воздухе, пообщайтесь с приятными для вас людьми.

Для расслабления хорошо подойдут занятия медитацией. Не лишним будет сходить на массаж: он хорошо разогреет мышцы и улучшит кровообращение.

Чтобы укрепить сосуды, в вашем рационе должно быть много овощей и фруктов. А исключены полностью – сладости и сдоба. На вашем столе должны быть присутствовать крупы и 1,5-2 литра воды.

Предельно осторожно пейте кофесодержащие напитки. Они оказывают побочное действие на кровеносные сосуды.

Пересмотрите свой образ жизни. Полноценно отдыхайте и обязательно следите за своим питанием. Не переживайте по любому поводу. И тогда вы будете здоровы.