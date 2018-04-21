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В Великобритании парикмахер приговорён к тюрьме из-за «унизительной» стрижки

21 апреля 2018 12:43
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Новости Великобритании. В Великобритании парикмахер был приговорён к восьми месяцам лишения свободы за «унизительную» стрижку 10-летнего мальчика. Такое решение вынес Королевский суд Лутона.  

Как сообщает The Telegraph, причиной действий парикмахера стало желание ребёнка поиграть с бритвой. 21-летний Абдулрахим Омар захотел показать мальчику, насколько опасно играть с острыми предметами. Молодой человек наголо подстриг потерпевшего и заставил его собрать волосы с пола.  

Окружающие, увидев новую причёску мальчика, начали смеяться. Мальчик почувствовал себя оскорблённым и обратился в полицию.  

В разговоре с правоохранителями парикмахер признался в содеянном. Мужчина сообщил, что сожалеет о своём поступке.  

Омар был признан виновным в нанесении телесных повреждений. Молодой человек ранее не имел судимостей.  

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# Необычное

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