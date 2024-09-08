Учёба в Европе пробивает очередное дно! Почему «солидное» образование вызывает вопросы?

Экзамен в первые дни сентября сдает европейская школьная система. Новый учебный год в ЕС начался с острых углов: речь не о геометрии, а скорее арифметике – родители взялись за калькуляторы и были удивлены сильно подросшим ценам на канцелярку и школьные наряды для своих чад, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Но и других замечаний полно. Чему учат в европейских школах и сколько это стоит, свою оценку вынесли наши корреспонденты.

Учеба в Европе еще 10 лет назад звучала бы солидно. Но сегодня такое образование уже вызывает вопросы. В первую очередь, у родителей: почему так дорого?

Про этот район еще очень мало понимала. У него особый вайб. Здесь дети купаются в мусорных баках. Марк приходил со школы и рассказывал о том, что там есть в лесу маленькая площадка, где зарыты всякие шприцы. Здесь очень колоритные алкоголики. Белоруска по происхождению уже будучи жительницей Литвы поняла, что такое евроколорит и сколько он стоит.

В Беларуси у меня, например, была небольшая зарплата, но я могла себе позволить оплатить детям английский, плавание. Здесь это стоит сумасшедшие какие-то деньги. Здесь я хотела детей устроить на плавание, одно занятие – 15-20 евро, английский, литовский – 15-20 евро.

Впрочем, проблема для ЕС общая. Чтобы хоть немного сэкономить на покупке тетрадок и карандашей, бельгийцы устраивают массовые набеги на соседнюю Францию. И если шоп-туры за канцеляркой немного экономят бюджет, то покупка европейской школьной формы может его значительно поуменьшить. Родители в Англии тратят 422 фунта стерлингов в год на форму для ребенка в средней школе и 287 фунтов стерлингов для учеников начальной школы. Высокая стоимость частично объясняется преобладанием фирменных товаров, которые приходится покупать в специализированном магазине.

Но что не купить даже за большие деньги так это педагогов. Только в Вильнюсе к началу учебного года требовались как минимум 400 учителей. Столица Литвы вообще удивляет уровнем неготовности. Если в школах не хватает специалистов, то в детских садах – мест. Их всего 600 на тысячу детей. Но решать эти задачи со звездочками в Литве не торопятся. А тратят силы и деньги на проекты с сомнительной пользой. Так, Литва отказывается от всего русского.

Гинтаутас Якштас, графика экс-министр образования Литвы:

Соседи латыши и эстонцы не только отказались от школ, где язык обучения русский, но и идут по пути, чтобы не преподавать русский язык как иностранный. Видимо, нам следует поучиться у наших соседей, мы должны ориентироваться на языки Евросоюза. Чтобы образование национальных меньшинств происходило на их языке, возможны двусторонние соглашения с другими странами, если есть дружественная страна, например, Украина.