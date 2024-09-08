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Лавров: украинцы остаются россиянам братским народом

08 сентября 2024 11:56
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Украинский народ остается братским для России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

В России знают и говорят о том, что украинский народ является братским российскому народу, подчеркнул Лавров. 

Глава МИД РФ также добавил, что лица, которые были приведены Западом к власти путем антиконституционного государственного переворота, осуществляют заказ Запада – превращение страны в нацистскую угрозу России. «Это не получится, это уже всем понятно», – подчеркнул дипломат, акцентировав внимание, что наблюдается агония, в том числе в рамках «курской акции».

# Сергей Лавров # Международная политика

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