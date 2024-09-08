Украинский народ остается братским для России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости.
Украинский народ остается братским для России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости.
В России знают и говорят о том, что украинский народ является братским российскому народу, подчеркнул Лавров.
Глава МИД РФ также добавил, что лица, которые были приведены Западом к власти путем антиконституционного государственного переворота, осуществляют заказ Запада – превращение страны в нацистскую угрозу России. «Это не получится, это уже всем понятно», – подчеркнул дипломат, акцентировав внимание, что наблюдается агония, в том числе в рамках «курской акции».