В России знают и говорят о том, что украинский народ является братским российскому народу, подчеркнул Лавров.

Глава МИД РФ также добавил, что лица, которые были приведены Западом к власти путем антиконституционного государственного переворота, осуществляют заказ Запада – превращение страны в нацистскую угрозу России. «Это не получится, это уже всем понятно», – подчеркнул дипломат, акцентировав внимание, что наблюдается агония, в том числе в рамках «курской акции».