Начали с окружения Зеленского. Там сплошные замены. Разжаловали главу МИД. Он не привлек военную помощь и не обеспечил экстрадицию граждан из-за рубежа. Министр юстиции не обеспечил мобилизацию заключенных на фронт. За коррупцию сняли председателя Фонда госимущества и министра стратегической промышленности.

В Украине готовятся к новому финансовому году. Чтобы обеспечить бесперебойное поступление западных траншей, в Киеве устроили показательное выступление по борьбе с коррупцией, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Характерно, что в начале разборок Рада поддержала всего четыре отставки из семи и только со второй попытки утвердила остальные. То есть в Киеве попытались разыграть сценку якобы внутренней борьбы.

В реальности кадровую политику в Украине единолично определяет глава офиса президента Ермак. Практически все новые назначенцы – его протеже. В аппарате Зеленского у Ермака роль теневого руководителя, и именно он решает, кого допускать к телу Зеленского и о чем его информировать. Еще одна причина для громких отставок – создание инфоповода, чтобы отвлечь населения от развала фронта на Донбассе и последствий ракетного удара по военному институту в Полтаве, где были нанесены большие потери. Кроме того, Зеленский хочет показать, кто в доме хозяин, на фоне постоянных слухов о его несостоятельности и зависимости от США.