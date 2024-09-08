ВС России взяли под контроль Новогродовку в ДНР

Вооруженные силы РФ взяли под контроль населенный пункт Новогродовка в Донецкой Народной Республике, пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.
Вооруженные силы РФ взяли под контроль населенный пункт Новогродовка в Донецкой Народной Республике, пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.
В ведомстве информировали, что подразделения группировки войск «Центр» заняли населенный пункт Новогродовка в ДНР.
Также в Минобороны РФ сообщили, что ВС Украины потеряли танк, боевые бронеавтомобили MaxxPro американского производства и 2 «Козак», 2 автомобиля, гаубицу «Мста-Б» калибра 152-мм, 152-миллиметровое орудие Д-20 и 3 гаубицы Д-30 калибра 122-мм.