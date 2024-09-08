ВС России взяли под контроль Новогродовку в ДНР

Вооруженные силы РФ взяли под контроль населенный пункт Новогродовка в Донецкой Народной Республике, пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

В ведомстве информировали, что подразделения группировки войск «Центр» заняли населенный пункт Новогродовка в ДНР.