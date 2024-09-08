Прямой эфир

ВС России взяли под контроль Новогродовку в ДНР

08 сентября 2024 12:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Вооруженные силы РФ взяли под контроль населенный пункт Новогродовка в Донецкой Народной Республике, пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

В ведомстве информировали, что подразделения группировки войск «Центр» заняли населенный пункт Новогродовка в ДНР.

Также в Минобороны РФ сообщили, что ВС Украины потеряли танк, боевые бронеавтомобили MaxxPro американского производства и 2 «Козак», 2 автомобиля, гаубицу «Мста-Б» калибра 152-мм, 152-миллиметровое орудие Д-20 и 3 гаубицы Д-30 калибра 122-мм.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Лавров: украинцы остаются россиянам братским народом
08 сентября 2024 11:56

Лавров: украинцы остаются россиянам братским народом

MWM: истребители F-35 в Финляндии представляют угрозу для РФ
08 сентября 2024 11:21

MWM: истребители F-35 в Финляндии представляют угрозу для РФ

ВС Украины дистанционно заминировали посёлок в Курской области
08 сентября 2024 10:51

ВС Украины дистанционно заминировали посёлок в Курской области