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Учителя Венгрии протестуют против нововведений в образовательном секторе

17 июня 2023 16:45
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Новости Венгрии. Учителя Венгрии в очередной раз вышли на акции протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Педагоги собрались у здания парламента в Будапеште, чтобы выразить свое недовольство нововведением в образовательном секторе.

Учителя Венгрии протестуют против нововведений в образовательном секторе-1

Напомним, ранее власти страны лишили учителей статуса госслужащих. Активисты прозвали инициативу правительства «законом мести». Несколько месяцев педагоги требовали повысить оплату труда, а теперь ее фактически понизили. На фоне возникших проблем в сфере образования в стране увеличивается нехватка педагогов. Молодежь не стремится в профессию, а сами учителя все чаще решают ее сменить.

# Протесты # Новости Венгрии # Фотофакт

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