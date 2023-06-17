Учителя Венгрии протестуют против нововведений в образовательном секторе

Новости Венгрии. Учителя Венгрии в очередной раз вышли на акции протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Педагоги собрались у здания парламента в Будапеште, чтобы выразить свое недовольство нововведением в образовательном секторе.

Напомним, ранее власти страны лишили учителей статуса госслужащих. Активисты прозвали инициативу правительства «законом мести». Несколько месяцев педагоги требовали повысить оплату труда, а теперь ее фактически понизили. На фоне возникших проблем в сфере образования в стране увеличивается нехватка педагогов. Молодежь не стремится в профессию, а сами учителя все чаще решают ее сменить.