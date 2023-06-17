Акулы подплывают к жертве незаметно! Развеян главный миф о нападении на людей

Судя по последним видео, которые все активнее гуляют в интернете, многие пользователи делают выводы, что морские хищницы всерьез активизировались и даже не стесняются атаковать крупные курорты, рассказали в программе «Плюс-минус».

Об известном штампе относительно «ужасного акульего плавника» над поверхностью воды перед броском высказался океанограф из МГУ. По словам ученого, это всего лишь миф, закрепившийся в умах благодаря кинематографу. В реальности акулы нападают незаметно, а перед этим стараются приблизиться к добыче сбоку либо снизу. Крайне редко рыба поднимается к поверхности, чтобы лучше изучить обстановку.