Прямой эфир

Акулы подплывают к жертве незаметно! Развеян главный миф о нападении на людей

17 июня 2023 15:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Судя по последним видео, которые все активнее гуляют в интернете, многие пользователи делают выводы, что морские хищницы всерьез активизировались и даже не стесняются атаковать крупные курорты, рассказали в программе «Плюс-минус».

Об известном штампе относительно «ужасного акульего плавника» над поверхностью воды перед броском высказался океанограф из МГУ. По словам ученого, это всего лишь миф, закрепившийся в умах благодаря кинематографу. В реальности акулы нападают незаметно, а перед этим стараются приблизиться к добыче сбоку либо снизу. Крайне редко рыба поднимается к поверхности, чтобы лучше изучить обстановку.

Акулы подплывают к жертве незаметно! Развеян главный миф о нападении на людей-1

Специалисты также предполагают, что появление акулы рядом с курортом в Египте стало следствием того, что недавно неподалеку там затонула яхта, на борту которой находилось большое количество пищи. Она и привлекла хищницу к шумной акватории.

После смертельного нападения акулы на россиянина в Хургаде решили закрыть все пляжи. Подробнее здесь.

# Нападение акулы # Ольга Войтенкова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Санта-Клаусы собрались у статуи Христа в Рио. Чего они хотят?
17 июня 2023 12:27

Санта-Клаусы собрались у статуи Христа в Рио. Чего они хотят?

FT: евро рухнет в случае использования замороженных активов России
17 июня 2023 11:38

FT: евро рухнет в случае использования замороженных активов России

Песков заявил, что ФРГ стреляет себе в ногу, следуя в фарватере США
17 июня 2023 11:35

Песков заявил, что ФРГ стреляет себе в ногу, следуя в фарватере США