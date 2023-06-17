Санта-Клаусы собрались у статуи Христа в Рио. Чего они хотят?

Понятно, что одеты они были не совсем по погоде. Летняя встреча рождественских персонажей проводится уже в четвертый раз, и не только забавы ради.

Они собрались на ступенях под статуей, пели песни и фотографировались с туристами. С высоты более чем 700 метров над уровнем моря, пусть и в максимально шуточном антураже, звучали серьезные призывы: Санта-Клаусы просили мира во всем мире. И, как выразился один из них, сейчас как никогда нужен мир для сердец всего человечества.