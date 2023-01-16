В Украине заявили о минировании границы с Беларусью

Украина усиливает военную активность на границе с Беларусью. По всему периметру идет активное строительство якобы оборонительных сооружений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инженерные подразделения возводят укрепления и роют противотанковые рвы.

Как заявил глава Ровенской области, полностью заминирован весь пограничный периметр с Беларусью. Проблема еще и в том, что минирование проходит очень спешно – без схем, планов и чертежей. Военные, похоже, намерены оставить минные поля навсегда. Последствия могут быть трагическими. Ведь потенциальными жертвами таких действий становятся сотни мирных украинцев, которые отправляются в приграничные леса за грибами и ягодами.