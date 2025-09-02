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Учителя Польши провели масштабную акцию протеста

02 сентября 2025 10:44
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В Польше новый учебный год начался с масштабного протеста учителей. Педагоги со всей страны приехали в Варшаву, чтобы пикетировать Министерство образования. Возмущение педагогов вызвали нищенские зарплаты, плохие условия труда и социальная незащищенность, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учителя Польши провели масштабную акцию протеста-2

Митингующие держали плакаты с лозунгами «Без учителей нет образования», «Ни денег, ни престижа. Вот такая работа!» Сейчас оклад не только начинающих учителей, но даже педагогов со стажем и категорией не очень отличается от зарплаты уборщицы. Получаемых денег при нынешней инфляции не хватает на покрытие самых необходимых расходов, что является одной из причин нехватки кадров в школах. 

Учителя Польши провели масштабную акцию протеста-4

Славомир Брониаж, председатель Польского союза учителей:
Прошлогоднее 30 % повышение заработной платы в сфере образования уже в прошлом. Это было сделано лишь для того, чтобы учителя не зарабатывали меньше минимальной заработной платы. Мы помним это повышение, но это была попытка заполнить колоссальную дыру, образовавшуюся в результате восьми лет действий правительства, обесценивающих профессию учителя. Надо положить конец нищете преподавателей, которая вынуждает из трудиться на двух-трех работах. 

При остром дефиците педагогов нагрузка на них постоянно растет, но ни один учитель не получает ежемесячных надбавок за выслугу лет, за ночную смену или выходного пособия при увольнении. В начале 2024 года профсоюз учителей подал проект законопроекта о повышении оклада учителей в Сейм. Премьер-министр Дональд Туск пообещал ускорить работу над ним. Однако проблема так и осталась нерешенной, а педагоги остались со старыми зарплатами. 

# Польша # Протесты # Образование

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