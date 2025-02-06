Учителя и пенсионеры присоединились к протестам в Сербии

В Сербии не утихают протесты. Вслед за студентами и фермерами к ним присоединились учителя и пенсионеры, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи людей прошли маршем по Белграду, требуя назвать всех виновных в трагедии в Нови-Саде. Там при обрушении конструкции на вокзале погибли 15 человек. Это происшествие вызвало социальный взрыв по всей стране и привело к политическому кризису. По мнению протестующих, причиной ЧП стали коррупция чиновников и некачественное строительство.