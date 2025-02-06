Очередной случай массовой стрельбы в США – в Огайо мужчина застрелил человека, пятеро ранены

По словам очевидцев, нападавший открыл беспорядочный огонь из пистолета, а затем скрылся с места преступления. В момент ЧП в здании находились более 150 человек. Полиции удалось задержать подозреваемого. Как выяснилось, он являлся сотрудником предприятия, но его мотивы до сих пор неизвестны. С начала года это уже 47-й случай массовой стрельбы в США. Жертвами инцидентов стали более 40 человек.