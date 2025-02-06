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Очередной случай массовой стрельбы в США – в Огайо мужчина застрелил человека, пятеро ранены

06 февраля 2025 07:58
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Очередной случай массовой стрельбы в США. В Огайо мужчина убил одного человека, еще пятеро ранены, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очередной случай массовой стрельбы в США – в Огайо мужчина застрелил человека, пятеро ранены-2

По словам очевидцев, нападавший открыл беспорядочный огонь из пистолета, а затем скрылся с места преступления. В момент ЧП в здании находились более 150 человек. Полиции удалось задержать подозреваемого. Как выяснилось, он являлся сотрудником предприятия, но его мотивы до сих пор неизвестны. С начала года это уже 47-й случай массовой стрельбы в США. Жертвами инцидентов стали более 40 человек.

# Стрельба в США

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