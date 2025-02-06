Суд ЕС обязал Польшу заплатить штраф за нереализованную судебную реформу

Суд Европейского союза подтвердил, что правительство Польши должно выплатить в общей сложности более 320 миллионов евро в качестве штрафа за невыполнение обязательств как члена объединения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Варшава пыталась добиться отмены или смягчения наказания, однако иск отклонен. Известно, что Еврокомиссия начала принудительное взыскание платежей. Напомним, в апреле 2021 года ведомство подало в суд ЕС иск против Польши, добиваясь признания того, что некоторые законодательные изменения в организации польской системы правосудия нарушают европейское право.