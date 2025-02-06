Трампу хотят вынести импичмент в США из-за сектора Газа

Демократ Эл Грин заявил о планах объявить импичмент американскому лидеру Дональду Трампу в связи с его действиями в отношении сектора Газа. Об этом пишет РИА Новости.
«Работа для объявления импичмента президенту началась», – сказал он.
Демократ Эл Грин заявил о планах объявить импичмент американскому лидеру Дональду Трампу в связи с его действиями в отношении сектора Газа. Об этом пишет РИА Новости.
«Работа для объявления импичмента президенту началась», – сказал он.
Фото: pixabay
Трамп назвал сектор «площадкой для сноса» и предложил переселить его население в Иорданию и Египет без американской финансовой помощи.
Ранее президент Штатов уже дважды подвергался импичменту, но был оправдан сенаторами. Из-за перевеса республиканцев в Конгрессе импичмент маловероятен.