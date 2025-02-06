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Трампу хотят вынести импичмент в США из-за сектора Газа

06 февраля 2025 08:01
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Демократ Эл Грин заявил о планах объявить импичмент американскому лидеру Дональду Трампу в связи с его действиями в отношении сектора Газа. Об этом пишет РИА Новости.

«Работа для объявления импичмента президенту началась», – сказал он.

Трампу хотят вынести импичмент в США из-за сектора Газа-1

Фото: pixabay

Трамп назвал сектор «площадкой для сноса» и предложил переселить его население в Иорданию и Египет без американской финансовой помощи. 

Ранее президент Штатов уже дважды подвергался импичменту, но был оправдан сенаторами. Из-за перевеса республиканцев в Конгрессе импичмент маловероятен.

# Международная политика # Дональд Трамп

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