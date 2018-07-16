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Гигантский айсберг вызвал панику среди жителей Гренландии

16 июля 2018 09:44
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Новости Дании. Гигантский айсберг, который подошел вплотную к берегам Гренландии, вызвал панику среди жителей прибрежного села. Ледяная глыба нависает над домами небольшого островного поселка на северо-западе острова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гигантский айсберг вызвал панику среди жителей Гренландии-1

Местные органы власти объявили чрезвычайное положение и приказали людям покинуть дома и двигаться выше по крутому склону, на котором расположено село. За ситуацией пристально следят чрезвычайные службы Гренландии, неподалеку расположен корабль ВМФ Дании. Местные жители надеются на сильный ветер, который мог бы сместить айсберг, чтобы тот отошел дальше в море.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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