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В США столкнулись пассажирский автобус, легковой автомобиль, пикап и грузовик. Три человека погибли

16 июля 2018 09:40
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Новости США. Серьезное ДТП в США: три человека погибли, 22 получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США столкнулись пассажирский автобус, легковой автомобиль, пикап и грузовик. Три человека погибли-1

Инцидент случился в северной части штата Нью-Мексико. На трассе столкнулись пассажирский автобус, легковой автомобиль, пикап и грузовик. Нескольких застрявших пассажиров пришлось доставать с помощью аварийно-спасательных инструментов. Все пострадавшие доставлены в ближайшую больницу. Автодорога закрыта в обоих направлениях.

# Авария в США # Фотофакт

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