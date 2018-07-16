В США столкнулись пассажирский автобус, легковой автомобиль, пикап и грузовик. Три человека погибли

Новости США. Серьезное ДТП в США: три человека погибли, 22 получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент случился в северной части штата Нью-Мексико. На трассе столкнулись пассажирский автобус, легковой автомобиль, пикап и грузовик. Нескольких застрявших пассажиров пришлось доставать с помощью аварийно-спасательных инструментов. Все пострадавшие доставлены в ближайшую больницу. Автодорога закрыта в обоих направлениях.