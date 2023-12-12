Участники дубайского саммита не достигли единства при подписании итогового документа

Всемирный климатический саммит в Дубае завершится сегодня, 12 декабря. Однако до сих пор среди его участников нет консенсуса по итоговой декларации. Ее критикуют за смягчение формулировок, в частности в вопросе отказа от ископаемого топлива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Порядка 80 стран, пострадавших от изменения климата, потребовали, чтобы документ четко призывал к окончательному прекращению использования углеводородов в перспективе ближайших лет. В то же время группа государств-нефтеэкспортеров заявила, что надо акцентироваться на уменьшении выбросов. Как результат документ был опубликован в понедельник и содержит список действий, которые страны, внимание, «могли бы» предпринять для сокращения выбросов. Кажется, климатический саммит стал очередным проходным мероприятием. Хотя надежды на обратное были.

Марио Родригес Варгас, директор испанского фонда экологического развития:

Мы говорим о чувстве шока. На самом деле мы не ожидали такой отправной точки переговоров. Может быть, мы могли бы ожидать чего-то между поэтапным отказом от ископаемого топлива. Но нет, этот документ представляет собой практически то же самое предложение ОПЕК. Поэтому на данный момент он неприемлем. У нас возникнет ситуация крупной климатической чрезвычайной ситуации, и мы не сможем включить поэтапный отказ от ископаемого топлива в план действий.

Саммит в Дубае стал самой масштабной конференцией экологической тематики. В начале декабря на него собрались представители более 150 стран. Всего же участие приняли порядка 70 тысяч делегатов. Несмотря на то, что отношение к экологии у некоторых незаслуженно несерьезное, была надежда, что такой внушительный список гостей позволит принять реальные решения. Учитывая, что из года в год дышать на планете становится все тяжелее.

Об ухудшении климата, главных причинах грязи на земле говорил в своем выступлении Александр Лукашенко. Уже тогда стало очевидно, что радужных надежд по поводу итогов саммита глава нашего государства не испытывает. Президент выступал 27 по счету, слышал речи своих зарубежных коллег. А они были все об одном... Лукашенко на саммите в ОАЭ: те, кто выступал здесь в первых рядах, они ведь ведут эти войны! Подробнее.

Выступление главы нашего государства оживило саммит и вошло в тренд на видеохостингах. Ведь Александр Лукашенко стал чуть ли не единственным, кто высказал критику, причем оправданную. Да, говорится много, а какие конкретные действия? Их недостаточно, что очевидно, если рассмотреть судьбу Парижского соглашения. Беларусь одна из немногих стран, которая отнеслась к документу не как к рекомендации, а выполнила и даже перевыполнила обязательства. Большим подспорьем в этом вопросе стала БелАЭС. К слову, итоговый документ дубайского саммита упоминает атомную энергетику в качестве пути сокращения выбросов в атмосферу. Беларусь на этот путь встала прежде, чем это стало популярным.