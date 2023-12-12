Сенатор США Вэнс назвал позором визит Зеленского для выделения помощи

Визит президента Украины Владимир Зеленского в США вызвал возмущение сенатора-республиканца от штата Огайо Джей Ди Вэнса, который назвал его позорным фарсом. Об этом пишет РИА Новости.

«Это совершенно позорно. <...> когда Зеленский приедет и потребует, чтобы Вы, американский налогоплательщик, отдали ему еще 61 миллиард долларов», – возмутился конгрессмен.

Сенатор полагает, что цель визита Зеленского – лишь оказать на республиканцев давление, чтобы они ушли от решения вопроса южной границы США и дали очередной карт-бланш Украине.

Вэнс также сказал, что если бы Зеленский был умным, он сам бы оказал влияние на президента США Джо Байдена по поводу южной границы.

Во вторник украинский лидер посетит Белый дом, где он встретится с представителями сената и спикером палаты представителей США. Однако Конгресс пока не одобрил просьбу администрации Байдена о новой помощи Киеву и, скорее всего, не будет ее рассматривать до нового года.