Начальник генштаба Чехии Карел Ржегка считает, что единственным способом предотвратить возможный конфликт с Россией является запугивание. Об этом сообщает CT24, пишет РИА Новости.

Он отметил, что в России должны убедиться, что в Европе есть возможность и решительность защитить себя. Ржегка отметил, что хотя «война с Россией» сейчас выглядит неправдоподобной, она вовсе не невозможна. Он призвал поддерживать Украину, которая, по его словам, «выигрывает время» в пользу Европы.

Ранее чешский министр обороны Яна Чернохова сообщила, что Чехия больше не может оказывать Украине военную помощь из своих запасов. При этом премьер Петр Фиала выразил свою готовность поставить оружие, произведенное оборонной промышленностью Республики.

Россия многократно отмечала, что не несет угрозы странам НАТО, однако будет внимательно относиться к действиям, которые могут угрожать ее интересам.