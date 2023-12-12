В Австрии выступили против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС

Канцлер Австрии Карл Нехаммер считает, что в нынешней обстановке страна не начнет переговоров о присоединении Украины к ЕС, если у нее будут привилегии по сравнению с другими кандидатами. Об этом он заявил во время своего выступления перед Комитетом по делам ЕС Национального совета республики. Об этом пишет ТАСС.

Нехаммер отметил, что Украина и Молдова должны получить солидарное присоединение к ЕС, однако он выступает категорически отрицательно против ускоренной процедуры для этих стран.

На этой неделе лидеры 27 государств ЕС могут принять решение о начале переговоров по присоединению к ЕС Молдовы и Украины, а также присвоить Грузии статус кандидата. С соответствующим предложением в самом начале ноября обратилась Еврокомиссия, считающая, что и Киев, и Кишинев выполнили уже все необходимые для начала переговоров условия, а Тбилиси – для получения статуса кандидата.