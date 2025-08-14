Убыток Эстонской железной дороги к 2030 году может достичь 50 млн евро

Эстонская железная дорога столкнулась с ежегодным ростом убытков, которые к 2030 году могут достичь суммы в 50 миллионов евро, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом доходы от сборов за пользование путями составят лишь 22 миллиона. По словам руководства компании, основной причиной ухудшения финансового состояния является резкое сокращение объемов перевозок, вызванное сначала пандемией коронавируса, а затем – санкциями против России.

В лучшие времена по магистрали перевозилось до 40 миллионов тонн грузов, сегодня этот показатель упал более чем в 10 раз. В такой ситуации сложно найти варианты сокращения убытков из-за ограниченных возможностей для внутренних перевозок.