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Убыток Эстонской железной дороги к 2030 году может достичь 50 млн евро

14 августа 2025 06:07
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Эстонская железная дорога столкнулась с ежегодным ростом убытков, которые к 2030 году могут достичь суммы в 50 миллионов евро, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Убыток Эстонской железной дороги к 2030 году может достичь 50 млн евро-2

При этом доходы от сборов за пользование путями составят лишь 22 миллиона. По словам руководства компании, основной причиной ухудшения финансового состояния является резкое сокращение объемов перевозок, вызванное сначала пандемией коронавируса, а затем – санкциями против России. 

В лучшие времена по магистрали перевозилось до 40 миллионов тонн грузов, сегодня этот показатель упал более чем в 10 раз. В такой ситуации сложно найти варианты сокращения убытков из-за ограниченных возможностей для внутренних перевозок.

# Экономический кризис # Кризис в ЕС

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