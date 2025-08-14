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Во Франции массово изымают из продажи сыры после смертей от листериоза

14 августа 2025 05:59
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Власти Франции объявили о масштабном изъятии из продажи нескольких видов сыров из-за обнаружения в них опасных бактерий. Инфекция, поражающая нервную систему, уже привела к двум летальным исходам, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции массово изымают из продажи сыры после смертей от листериоза-2

Решение о снятии с продажи принято после регистрации санитарными службами более 20 случаев заболевания листериозом. Возраст пациентов составляет от 34 до 95 лет. Минздрав Франции предупредил население об опасности. В ведомстве подчеркнули, что зараженные сыры продавались до 9 августа на всей территории страны, а также экспортировались за рубеж под различными торговыми марками.

# франция

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