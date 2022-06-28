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Убытки в 150 млрд евро и 5 млн рабочих мест. Что грозит ВВП Германии без российского газа?

28 июня 2022 23:15
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Новости Германии. ВВП страны рухнет без российского газа. Ассоциация баварского бизнеса обнародовала итоги исследования рынка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Убытки в 150 млрд евро и 5 млн рабочих мест. Что грозит ВВП Германии без российского газа? -1

ВВП Германии может упасть на 12,5 % в случае прекращения поставок российского газа. Кроме того, страна потеряет больше 5 миллионов рабочих мест. Таковы результаты исследования, которое провела Ассоциация баварского бизнеса. По мнению главного аналитика, зависимость экономики Германии от российского газа недооценивается. В результате запрета сильно пострадает стекольная, сталелитейная и пищевая промышленность ФРГ. Эти отрасли понесли бы убытки в размере 49 миллиардов евро. Также это значительно повлияет на цепочки поставок и производство в других сферах. Общие убытки составят почти 150 миллиардов евро.

# Экономический кризис # Новости Германии # Фотофакт

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