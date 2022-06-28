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Долги литовцев начали расти. Больше всех страдают банки

28 июня 2022 12:40
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Новости Литвы. Долги жителей Литвы начали расти. Финансовая организация страны провела исследование. И результаты показали ухудшение по многим показателям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Долги литовцев начали расти. Больше всех страдают банки-1

Общая сумма долгов литовцев составила более 422 миллионов евро. Больше всего они должны банкам и кредитным организациям – 370 миллионов евро. Почти 32 % жителей страны опаздывают с оплатой счетов за связь и телевидение. Страх оказаться без жилья заставил людей находить возможность оплачивать коммунальные услуги. Но жилищные компании все равно недополучили около 8 миллионов евро.

Рост числа должников и суммы задолженности отражает общую экономическую ситуацию в стране. После подорожания электроэнергии, отопления, горючего и продуктов, расходы большей части жителей стали расти быстрее, чем доходы. У экспертов один совет – начать экономить.

# Кризис в ЕС # Новости Литвы # Фотофакт

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