Американцы воруют бензин из подземных хранилищ у своих же продавцов

Новости США. Американцы массово воруют топливо у продавцов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Американцы массово воруют топливо у продавцов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Американцы начали красть бензин. В стране слишком высокие цены на топливо. Об этом сообщает местный телеканал. С кражами столкнулись около четверти продавцов бензина. Воры выкачивают его из подземных хранилищ, подгоняя туда переоборудованный фургон. Самые продвинутые взламывают сети розничных продавцов топлива. Впоследствии все украденное перепродают по более низкой цене.