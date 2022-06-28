Поляков призывают не верить обещаниям сделать жизнь лучше. Страну ждут нищета и разруха

Новости Польши. Поляков в скором времени ждет нищета. Этот мрачный прогноз содержится в отчете экономистов, который опубликовала одна из местных газет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По их мнению, процесс уже начался, но пока не очень заметен. Люди еще не почувствовали приближение экономического краха. Но некоторые признаки, по мнению экспертов, уже очевидны. Во-первых, это подорожание базовых товаров. Цены на хлеб, молоко и мясо, которые и так уже высоки, будут расти и дальше. Во-вторых, это больше всего ударит по беднейшим, то есть по большинству общества. Страну ожидает и отток кадров, которые в поисках лучшей жизни уедут в другие страны. Промышленность столкнется с дефицитом рабочих рук.

Экономисты уверены, что Польша «скоро станет, вероятно, сразу после летних каникул, большой ареной социальных протестов, забастовок и демонстраций». Поляков призвали не верить заявлениям политиков, которые перед предстоящими выборами будут сыпать обещаниями сделать жизнь лучше, скрывая, что все реформы будут проводиться за счет поляков. А это только ускорит их обнищание.