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Поляков призывают не верить обещаниям сделать жизнь лучше. Страну ждут нищета и разруха

28 июня 2022 12:37
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Новости Польши. Поляков в скором времени ждет нищета. Этот мрачный прогноз содержится в отчете экономистов, который опубликовала одна из местных газет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поляков призывают не верить обещаниям сделать жизнь лучше. Страну ждут нищета и разруха-1

По их мнению, процесс уже начался, но пока не очень заметен. Люди еще не почувствовали приближение экономического краха. Но некоторые признаки, по мнению экспертов, уже очевидны. Во-первых, это подорожание базовых товаров. Цены на хлеб, молоко и мясо, которые и так уже высоки, будут расти и дальше. Во-вторых, это больше всего ударит по беднейшим, то есть по большинству общества. Страну ожидает и отток кадров, которые в поисках лучшей жизни уедут в другие страны. Промышленность столкнется с дефицитом рабочих рук.

Экономисты уверены, что Польша «скоро станет, вероятно, сразу после летних каникул, большой ареной социальных протестов, забастовок и демонстраций». Поляков призвали не верить заявлениям политиков, которые перед предстоящими выборами будут сыпать обещаниями сделать жизнь лучше, скрывая, что все реформы будут проводиться за счет поляков. А это только ускорит их обнищание.

# Кризис в ЕС # Новости Польши # Фотофакт

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