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Убытки литовских перевозчиков достигли 100 млн долларов

03 декабря 2025 10:40
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Вильнюс продолжает испытывать как экономические, так и социальные последствия необдуманного решения закрыть границу с Беларусью. Из-за этого убытки литовских перевозчиков достигли почти 100 миллионов евро. Теперь они планируют провести масштабную акцию протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Убытки литовских перевозчиков достигли 100 млн долларов-2

10 декабря пострадавшие водители соберутся вместе, чтобы выразить властям свой гнев и возмущение, что их фуры застряли на белорусской территории. Многие из них не только несут убытки, но и лишаются средств к существованию. Однако правительство не спешит на помощь. Никто из министров не говорит ни о возмещении ущерба, ни о том, как они намерены исправить ситуацию. 

Эрландас Микенас, глава национальной литовской ассоциации автоперевозчиков:
Мы начали подсчитывать убытки, и цифры ужасающие. Мы приближаемся к 100 млн евро, и эта цифра растет с каждым днем. Потому что продолжаем терять прибыль ежедневно, поскольку каждая простаивающая фура, как правило, должна ежедневно приносить доход в размере около 10 тысяч евро.

По словам главы ассоциации автоперевозчиков, водители и вовсе хотели перекрыть основные дороги Литвы и улицы Вильнюса, но было принято решение провести мирную акцию. Главное – обратить внимание правительства и общества на проблему и направить энергию недовольства в конструктивное русло. 

Остается добавить, что ранее госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил, что руководство Литвы не хочет идти на конструктивный диалог с белорусской стороной на политическом уровне для разрешения сложившейся ситуации.

# Кризис в ЕС # Очереди на границе Беларуси

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