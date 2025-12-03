Cтраны НАТО с августа закупили у США оружия для Украины на 4 млрд евро

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассказал об объемах закупок блоком оружия для Киева, пишет ТАСС.

По словам нидерландского политика, страны-участницы Альянса с августа текущего года приобрели для Киева у Соединенных Штатов вооружение на сумму в 4 млрд евро. К концу 2025 года объем затраченных средств увеличится до 5 млрд евро. В предстоящем году запланированы траты в размере 1 млрд евро в месяц, указал генсек НАТО.

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