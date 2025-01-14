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Убил гражданку Беларуси – суд Варшавы вынесет приговор по делу поляка 17 января

14 января 2025 08:12
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Для поляка, который зимой 2024 года изнасиловал и тяжело ранил 25-летнюю белоруску, которая впоследствии скончалась, запросили пожизненный срок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Окружной суд Варшавы уже 17 января вынесет приговор по его делу. Судебный процесс проходит за закрытыми дверями.

Убил гражданку Беларуси – суд Варшавы вынесет приговор по делу поляка 17 января-2

Сторона защиты пыталась настаивать на невменяемости мужчины, однако экспертиза полностью опровергла эту версию. Вину в совершении преступления злоумышленник признал, но не согласен, что хотел убить девушку.

Сторона обвинения считает, что риск аналогичных преступлений крайне высок в случае, если суд будет чересчур лоялен к подсудимому. Тем более, что арестованный ранее уже имел проблемы с законом. Отметим, это далеко не первая подобная трагедия в Польше, где жертвами или пострадавшими становятся наши соотечественники. Травле со стороны местного населения подвергаются как дети, так и взрослые.

# Убийство # Польша

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