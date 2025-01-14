Убил гражданку Беларуси – суд Варшавы вынесет приговор по делу поляка 17 января

Для поляка, который зимой 2024 года изнасиловал и тяжело ранил 25-летнюю белоруску, которая впоследствии скончалась, запросили пожизненный срок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Окружной суд Варшавы уже 17 января вынесет приговор по его делу. Судебный процесс проходит за закрытыми дверями.

Сторона защиты пыталась настаивать на невменяемости мужчины, однако экспертиза полностью опровергла эту версию. Вину в совершении преступления злоумышленник признал, но не согласен, что хотел убить девушку.

Сторона обвинения считает, что риск аналогичных преступлений крайне высок в случае, если суд будет чересчур лоялен к подсудимому. Тем более, что арестованный ранее уже имел проблемы с законом. Отметим, это далеко не первая подобная трагедия в Польше, где жертвами или пострадавшими становятся наши соотечественники. Травле со стороны местного населения подвергаются как дети, так и взрослые.