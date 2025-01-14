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Депутат Латвии: приток новых мигрантов угрожает демографическому и национальному балансу

14 января 2025 08:04
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Истек срок годности прибалтийского гостеприимства. Латвия не должна принимать новых мигрантов, заявил депутат сейма. По мнению политика, приток незваных гостей угрожает демографическому и национальному балансу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Депутат Латвии: приток новых мигрантов угрожает демографическому и национальному балансу-2

Если иностранцы продолжат толпами прибывать в страну, латыши рискуют остаться в меньшинстве. Ведь в стране и так отмечаются низкая рождаемость и высокая смертность. На этом фоне показательное дружелюбие Риги может дорого обойтись всей стране. И речь не только о материальном. Язык и культура тоже под угрозой. Депутат отметил, что приезжие не всегда разделяют систему ценностей местных жителей, среди которых, к слову, критика миграционной политики звучит все чаще.

# Новости Латвии

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