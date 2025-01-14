Депутат Латвии: приток новых мигрантов угрожает демографическому и национальному балансу

Если иностранцы продолжат толпами прибывать в страну, латыши рискуют остаться в меньшинстве. Ведь в стране и так отмечаются низкая рождаемость и высокая смертность. На этом фоне показательное дружелюбие Риги может дорого обойтись всей стране. И речь не только о материальном. Язык и культура тоже под угрозой. Депутат отметил, что приезжие не всегда разделяют систему ценностей местных жителей, среди которых, к слову, критика миграционной политики звучит все чаще.