Убийца поджидал Бабченко в подъезде и несколько раз выстрелил ему в спину из пистолета Макарова

Новости Украины. Несколько десятков журналистов пришли к посольству России в Киеве почтить память Аркадия Бабченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Корреспондента убили вечером 29 мая в украинской столице.
Злоумышленник поджидал мужчину в подъезде и несколько раз выстрелил ему в спину из пистолета Макарова.
Скорая не успела доставить пострадавшего в больницу. Он скончался от ранений в машине. Местная полиция завела уголовное дело по статье «Умышленное убийство». Опубликован фоторобот подозреваемого. Дело открыли и в Следственном комитете России. Основная версия причин преступления – профессиональная деятельность журналиста.
В Киеве возле своей квартиры убит российский журналист Аркадий Бабченко. Ему был 41 год