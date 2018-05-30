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Убийца поджидал Бабченко в подъезде и несколько раз выстрелил ему в спину из пистолета Макарова

30 мая 2018 11:44
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Новости Украины. Несколько десятков журналистов пришли к посольству России в Киеве почтить память Аркадия Бабченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Корреспондента убили вечером 29 мая в украинской столице.

Злоумышленник поджидал мужчину в подъезде и несколько раз выстрелил ему в спину из пистолета Макарова.

Убийца поджидал Бабченко в подъезде и несколько раз выстрелил ему в спину из пистолета Макарова-1

Скорая не успела доставить пострадавшего в больницу. Он скончался от ранений в машине. Местная полиция завела уголовное дело по статье «Умышленное убийство». Опубликован фоторобот подозреваемого. Дело открыли и в Следственном комитете России. Основная версия причин преступления – профессиональная деятельность журналиста.

В Киеве возле своей квартиры убит российский журналист Аркадий Бабченко. Ему был 41 год

# Убийство # Аркадий Бабченко

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