Убийца поджидал Бабченко в подъезде и несколько раз выстрелил ему в спину из пистолета Макарова

Новости Украины. Несколько десятков журналистов пришли к посольству России в Киеве почтить память Аркадия Бабченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Корреспондента убили вечером 29 мая в украинской столице.

Злоумышленник поджидал мужчину в подъезде и несколько раз выстрелил ему в спину из пистолета Макарова.