В Италии обнаружили останки мужчины, погибшего при извержении Везувия почти 2 тысячи лет назад

Новости Италии. Археологи обнаружили на юге Италии останки мужчины, погибшего во время извержения Везувия почти 2 тысячи лет назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Раскопки проходили в мертвом городе Помпеи, который был полностью уничтожен в 79 году нашей эры и погребен под слоем лавы и пепла.

Специалисты предполагают, что на момент гибели жителю было около 35 лет. Катаклизм застал его на улице. Позже останки доставят в лабораторию, где будут проведены дополнительные исследования.

Напомним, город Помпеи был впервые обнаружен в 1592 году. Раскопки там продолжаются с XVIII века.