Прямой эфир

В Греции общенациональная забастовка: прервано теле- и радиовещание, не работает метро

30 мая 2018 11:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Греции. Общенациональная забастовка проходит в Греции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На работу отказались выходить как работники государственных, так и частных предприятий. Прервано теле- и радиовещание.

В Греции общенациональная забастовка: прервано теле- и радиовещание, не работает метро-1

Весь транспорт – наземный и водный, а также составы метро – остался в депо и портах. Ходить будут только автобусы и троллейбусы, чтобы люди смогли добраться до мест проведения митингов.

Забастовка водителей намечена на завтра, 31 мая. На несколько часов прервут работу авиадиспетчеры, в связи с чем отменятся или перенесутся десятки рейсов. Таким образом люди протестуют против постоянного падения уровня жизни и политики жесткой экономии, которая проводится в стране.

# Забастовка # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Италии обнаружили останки мужчины, погибшего при извержении Везувия почти 2 тысячи лет назад
30 мая 2018 09:07

В Италии обнаружили останки мужчины, погибшего при извержении Везувия почти 2 тысячи лет назад

В Париже эвакуируют стихийный лагерь беженцев, в котором проживают около 1700 человек
30 мая 2018 09:01

В Париже эвакуируют стихийный лагерь беженцев, в котором проживают около 1700 человек

В Великобритании на трассе столкнулись 25 автомобилей: обошлось без серьёзных травм
30 мая 2018 08:57

В Великобритании на трассе столкнулись 25 автомобилей: обошлось без серьёзных травм