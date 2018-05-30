В Греции общенациональная забастовка: прервано теле- и радиовещание, не работает метро

Новости Греции. Общенациональная забастовка проходит в Греции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На работу отказались выходить как работники государственных, так и частных предприятий. Прервано теле- и радиовещание.

Весь транспорт – наземный и водный, а также составы метро – остался в депо и портах. Ходить будут только автобусы и троллейбусы, чтобы люди смогли добраться до мест проведения митингов.

Забастовка водителей намечена на завтра, 31 мая. На несколько часов прервут работу авиадиспетчеры, в связи с чем отменятся или перенесутся десятки рейсов. Таким образом люди протестуют против постоянного падения уровня жизни и политики жесткой экономии, которая проводится в стране.