В Киеве возле своей квартиры убит российский журналист Аркадий Бабченко. Ему был 41 год

В Киеве вечером 29 мая был застрелен российский журналист Аркадий Бабченко. Украинская полиция предполагает, что причиной убийства могла стать профессиональная деятельность мужчины.

Как сообщает РИА Новости, об убийстве правоохранители узнали от медиков, к которым обратилась жена погибшего.

По сведениям издания «Украинская правда», женщина находилась в ванной, когда раздались хлопки. Жена Бабченко вышла посмотреть, что произошло, и обнаружила своего мужа на полу в крови. Супруга вызвала скорую.

Прибывшие медработники немедленно повезли пострадавшего в больницу, но жизнь мужчины спасти не удалось. Он скончался в карете скорой помощи.

По предварительной информации, было сделано три выстрела в спину.

Антон Геращенко, член коллегии МВД Украины, депутат Верховной рады добавил, что преступник ожидал Бабченко на лестничной клетке. Злоумышленник напал, когда мужчина вышел из квартиры, чтобы сходить в магазин за хлебом.

Как сообщает ряд местных телеканалов, ссылаясь на начальника ГУ НП в Киеве Андрея Крищенко, Бабченко могли убить из-за его профессиональной деятельности. Ведётся расследование произошедшего. Также Крищенко добавил, что жена погибшего пока не смогла дать показания, поскольку находится в шоковом состоянии.

Убийство журналиста вызвало широкий резонанс. ОБСЕ, МИД России и Комитет защиты журналистов ООН призвали власти Украины незамедлительно заняться расследованием случившегося.

Светлана Петренко, официальный представитель Следственного комитета Российской Федерации:

Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело об убийстве российского гражданина Аркадия Бабченко в Киеве. Российский журналист Аркадий Бабченко был застрелен 29 мая в украинской столице. В соответствии с уголовным законодательством России Следственный комитет полномочен расследовать преступления, совершённые за пределами Российской Федерации в отношении российских граждан.

Российский МИД выразил соболезнования родным и близким погибшего журналиста. Также соболезнования выразил секретарь Союза журналистов России Леонид Левин и многие коллеги погибшего.

Татьяна Федоткина, журналист «Московского комсомольца»:

Для меня Аркадий Бабченко навсегда остался бывшим коллегой, журналистом «МК», наделённым интересным литературным даром. Увы, не реализовавшимся... Я не знаю его после «МК». Для меня он так и остался там, в нашей ушедшей юности. ...Царство небесное. Земля пухом. Да пусть простит ему Господь все прегрешения: вольные и невольные…

Журналисты «Новой газеты» назвали Бабченко «абсолютно прямым и честным, настоящим художником, писателем».

Сам Аркадий Бабченко за несколько часов до смерти назвал 29 мая «вторым днём рождения», вспоминая историю, которая произошла несколько дней назад, когда он не попал на вертолёт, который впоследствии разбился.

«Погибли четырнадцать человек. А мне повезло. Второй день рождения, получается», – написал мужчина в Facebook.

По иронии судьбы эта запись Аркадия Бабченко стала последней.

Аркадий Бабченко родился 18 марта 1977 года в Москве. В журналистике с 2000 года. Сотрудничал с несколькими крупными СМИ, среди которых «Московский комсомолец», «Новая газета», «Первый канал», «НТВ», «ТВЦ» и другие. Долгое время работал военным корреспондентом. Выпустил несколько книг.

Последнее время жил и работал в Киеве.