У турецкого побережья дельфины устроили шоу для туристов

Новости Турции. Кадры прямиком с турецкого побережья популярного туристического района Аланья. Группе отдыхающих удалось запечатлеть редкое зрелище, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Турции. Кадры прямиком с турецкого побережья популярного туристического района Аланья. Группе отдыхающих удалось запечатлеть редкое зрелище, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Три дельфина подплыли близко к прогулочным катерам и устроили настоящее бесплатное представление.
«Морское шоу» продолжалось несколько минут, а туристы и экипаж засняли эти моменты на камеры мобильных телефонов. Кадры тут же заполонили интернет.