У турецкого побережья дельфины устроили шоу для туристов

Новости Турции. Кадры прямиком с турецкого побережья популярного туристического района Аланья. Группе отдыхающих удалось запечатлеть редкое зрелище, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Три дельфина подплыли близко к прогулочным катерам и устроили настоящее бесплатное представление.