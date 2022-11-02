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У турецкого побережья дельфины устроили шоу для туристов

02 ноября 2022 06:43
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Новости Турции. Кадры прямиком с турецкого побережья популярного туристического района Аланья. Группе отдыхающих удалось запечатлеть редкое зрелище, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У турецкого побережья дельфины устроили шоу для туристов-1

Три дельфина подплыли близко к прогулочным катерам и устроили настоящее бесплатное представление.

У турецкого побережья дельфины устроили шоу для туристов-4

«Морское шоу» продолжалось несколько минут, а туристы и экипаж засняли эти моменты на камеры мобильных телефонов. Кадры тут же заполонили интернет.

# Животные # Новости Турции # Фотофакт

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